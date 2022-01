Nebel, Frost und Glätte in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf Nebel, Frost und Glätte einstellen. Am Mittwochvormittag ist es überwiegend bedeckt, in der Mitte und im Osten kann es vereinzelt regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mitteilte. Im Bergland kann am Vormittag und Mittag örtlich Regen gefrieren und Glatteis verursachen. Am Nachmittag lockert es zunächst auf bei Höchstwerten zwischen zwei und sechs Grad.

Von dpa