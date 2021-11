Nebelanlage vertreibt Einbrecher aus einer Bank

Eine Nebelanlage hat Kriminelle offenbar daran gehindert, einen Geldautomaten in einer Bank zu sprengen.

In der Nacht zum Montag hatten vermummte Verdächtige den Vorraum des Geldinstituts in Engelskirchen betreten, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hantierten sie mit einem Hebelwerkzeug an einem Geldautomaten. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Automaten im Anschluss sprengen wollten. Als plötzlich eine Vernebelungsanlage - ein Sicherheitssystem gegen Einbrüche - ausgelöst worden sei, hätten die Unbekannten die Flucht ergriffen. Die Polizei suchte nach Zeugen für den Vorfall.