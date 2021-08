Neubaur fordert bei Grünen-Parteitag Umsteuern nach Flut

Um Naturkatastrophen wie die Flut Mitte Juli zu verhindern, haben die Grünen in NRW ein klimapolitisches Umsteuern gefordert. «Der 14. Juli, das war ein Tag, der Politik verändern muss», sagte die Landesvorsitzende Mona Neubaur am Samstag zum Start des Parteitags der nordrhein-westfälischen Grünen in Dortmund. Die Klimakrise findet «mitten hier in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen statt.»

Fünf Wochen vor der Bundestagswahl betonte Neubaur, man müsse wegkommen von einer Politik, «die von Krise zu Krise wurstelt». Es brauche mehr Vorsorge, Sonne und Wind gehörten in den Fokus der Energieversorgung und es müsse eine «klimaresistente Infrastruktur» aufgebaut werden.