Neubaur: Kohlevereinbarung trotz Lützerath-Aus großer Erfolg

Berlin (dpa/lnw)

Das Abbaggern der Siedlung Lützerath im Rheinischen Revier ist nach Darstellung der NRW-Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) unvermeidbar. Drei unabhängige Gutachten seien zu dem Schluss gekommen, dass in dem Tagebau «eine Landzunge oder Insellage der Siedlung Lützerath nicht zu rechtfertigen ist», sagte Neubaur am Montag in Berlin. Dort stellte sie an der Seite von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und RWE-Chef Markus Krebber eine Vereinbarung vor, die den vorzeitigen Kohleausstieg von RWE schon im Jahr 2030 vorsieht. Zudem ist der Erhalt mehrerer Dörfer im Rheinischen Revier sichergestellt, Lützerath aber muss weichen.

Von dpa