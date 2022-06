Neubaur: NRW wird klimaneutrale Industrieregion

CDU und Grüne wollen Nordrhein-Westfalen in ihrer geplanten gemeinsamen Regierung zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas machen.

Die Grünen-Landeschefin in Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur, hält eine Rede.

Das sagte Grünen-Landeschefin Mona Neubaur am Donnerstag bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags in Düsseldorf. Die Koalitionsvereinbarung lege das inhaltliche Fundament, «das uns fünf Jahre tragen kann». In dieser Zeit solle das bevölkerungsreichste Bundesland sozial gerechter, ökologischer, digitaler und wirtschaftlich stärker werden. Die Erneuerbaren Energien würden deutlich ausgebaut.