Neubaur ruft zu gewaltfreier Räumung Lützeraths auf

Dass dieser Erfolg auf der anderen Seite zu einer «herausfordernden Situation im Januar» führe, sei klar, sagte die Grünen-Politikerin. «Sollte es zu einem Polizeieinsatz und einer Räumung kommen, appelliere ich an alle Beteiligten, das so gewaltfrei wie irgend möglich hinzubekommen.»

Lützerath in der Nähe von Erkelenz soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden. In den Häusern, deren einstige Bewohner weggezogen sind, leben Aktivisten, die um den Ort kämpfen wollen. Sie rechnen mit einer Räumung ab dem 10. Januar. Ein breites Bündnis aus Umweltverbänden, Klimagruppen und lokalen Initiativen hat für den 14. Januar zu einer Großdemonstration in Lützerath aufgerufen.

Als Ministerin, die als frühere Grünen-Landesvorsitzende selbst in Lützerath war, suche sie den Dialog mit den Aktivisten, sagte Neubaur. «Ich stelle mich der Kritik und ducke mich nicht weg.» Die Entscheidung zur Räumung Lützeraths sei nicht einfach gewesen. «Aber ich kann sie mit Haltung vertreten, auch weil wir fachlich sehr intensiv haben prüfen lassen.» So sei erreicht worden, dass der Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorgezogen werde, dass fünf Dörfer vor der Zerstörung gerettet werden konnten und dass rund 280 Millionen Tonnen Braunkohle unter der Erde blieben.