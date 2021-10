Neue Chance gegen Mainz: Kramer fordert mehr Konsequenz

Bielefeld (dpa/lnw)

Trainer Frank Kramer vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld glaubt fest an eine erfolgreiche Revanche gegen den FSV Mainz 05. Der in der Liga noch sieglose Tabellen-Vorletzte trifft am Samstag (15.30 Uhr) nur vier Tage nach dem 2:3 nach Verlängerung in Mainz im DFB-Pokal erneut auf den FSV. Kramer will sein Team daheim «wacher und energischer» sehen und den Negativ-Trend stoppen.

Von dpa