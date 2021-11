Neue EKD-Ratschefin: Engagement auf festem biblischem Grund

Bremen (dpa - Die neue EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus tritt für ein biblisch fundiertes gesellschaftliches Engagement der Kirche ein. «Ich bin ja von meiner Profession her Theologin und gelernte Pastorin, bin also gewohnt, mit biblischen Texten und mit der Botschaft des Glaubens sehr handfest umzugehen», sagte Kurschus am Mittwoch in Bremen der Deutschen Presse-Agentur. «Von dort zieht sich unmittelbar eine Linie mitten hinein in das gesellschaftliche Leben. Das Evangelium ist nie ohne gesellschaftspolitische Konsequenzen.»

Von dpa