Neue NRW-Verkehrsministerin: Kein Schnellrezept gegen Staus

Die neue nordrhein-westfälische Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) kann den Menschen keine Hoffnungen auf eine rasche Reduzierung der Staus im bevölkerungsreichsten Bundesland machen. «Da gibt es keine schnellen Antworten und Lösungen», sagte die Infrastruktur-Expertin am Donnerstag nach ihrer Ernennung in Düsseldorf. «Ich kann keine Hoffnungen machen, dass ich das in den nächsten vier Wochen lösen werde.» Die Mobilität in NRW solle aber weiterhin vielseitig aufgestellt werden, um den Verkehr zu entzerren. Sie wolle ihr Möglichstes tun, den Menschen die Mobilität zu erleichtern.

