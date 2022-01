Neue Woche, neue Sturmböen

Essen (dpa/lnw)

Nach einem Abflauen des Windes am Sonntagabend kann es in Nordrhein-Westfalen schon am Montag erneut Sturmböen geben. «Es steht direkt das nächste Windfeld vor der Tür», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. In der Nacht zu Montag ziehe zudem Niederschlag auf.

Von dpa