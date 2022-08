Neuer Coach Scherning: «Riesige Herausforderung» Heidenheim

Der neue Trainer Daniel Scherning vom punktlosen Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld geht mit breitem Kreuz in das erste Spiel beim Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim. «Auf uns wartet eine riesige Herausforderung», sagte 38-Jährige, der unter der Woche vom Drittligisten VfL Osnabrück zum Bundesliga-Absteiger wechselte, am Freitag bei seiner Vorstellung, betonte aber auch: «Wir sind Arminia Bielefeld und wir fahren mit Selbstbewusstsein nach Heidenheim, um da auch was mitzunehmen.»

Die Ostwestfalen hatten sich nach dem 0:2 gegen den HSV am vergangenen Wochenende vom Italiener Uli Forte getrennt. Der zu Saisonbeginn verpflichtete 48-Jährige hatte die ersten vier Punktspiele mit der Arminia verloren. Daniel Scherning besaß in Osnabrück noch einen Vertrag bis 2023. Der gebürtige Paderborner hatte bereits zwischen 2010 und 2016 für die Arminia als Co- und Cheftrainer der zweiten Mannschaft gearbeitet. Viele Beobachter fühlten sich am Freitag beim selbstbewussten und sicheren Auftritt des Rückkehrers an den Bielefelder Jahrhunderttrainer Ernst Middendorp erinnert.

«Man hat die letzten Monate erkannt, wofür ich im Fußball stehe. Wir haben eine gute Runde gespielt und waren lange oben dabei», sagte Scherning mit Blick auf seine Arbeit in Osnabrück, das am Ende der Drittliga-Saison aus dem Aufstiegsrennen ausschied. «Ich denke, man wird auch hier schnell ein paar Prinzipien auf dem Platz sehen.» Drei Einheiten wird die Arminia unter Scherning vor dem Heidenheim-Spiel absolviert haben. Der neue Coach, der unter anderem Torjäger Fabian Klos aus alten Bielefelder Zeiten kennt, deutete personelle Änderungen an: «Es wird für mich auch darum gehen, nicht nur die besten elf Spieler, sondern die beste Elf aufzustellen. Wir haben eben über die Basics gesprochen, die bringt Heidenheim auf den Platz. Da müssen wir als Team gegenhalten.»