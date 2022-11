Neues Arbeitsrecht: Reformbewegungen sehen «Teilerfolg»

Würzburg (dpa)

Die Reformbewegung «#OutInChurch» sieht in dem neuen kirchlichen Arbeitsrecht, auf das die katholischen Bischöfe sich am Dienstag in Würzburg geeinigt haben, nur einen Teilerfolg. «Es wäre deutlich mehr drin gewesen», sagte #OutInChurch-Sprecher Rainer Teuber der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist erstmal mehr als nichts, aber es kann auch bestenfalls nur als Teilerfolg gewertet werden.» Teuber kritisierte vor allem, dass trans- oder non-binäre Menschen nicht konkret genannt werden. «Der Blick in die Schlafzimmer entfällt zwar», sagte Teuber. Vieles bleibe allerdings schwammig und Auslegungssache. «Der Teufel steckt im Detail.»

Von dpa