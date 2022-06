Neues Vorstandsduo beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Essen (dpa/lnw)

Nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Ronald Lünser zum 30. Juni 2022 bekommt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) einen neuen zweiköpfigen Vorstand. Der Verwaltungsrat und die VRR-Verbandsversammlung entschieden am Montagabend in der Duisburger Mercatorhalle, dass Gabriele Matz als Vorstandssprecherin übergangsweise die Geschicke der VRR-Verwaltung leiten soll. Das teilte der VRR am Dienstag mit.

Von dpa