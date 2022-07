Neuzugänge Horn und Ordets vor Debüt im Bochum-Dress

Bochum (dpa)

Der VfL Bochum muss im ersten Pflichtspiel der Saison auf die Linksverteidiger Danilo Soares (Hüfte) sowie Konstantinos Stafylidis (muskuläre Probleme) verzichten. Die beiden Fußball-Profis fehlen dem Bundesligisten in der ersten DFB-Pokalrunde am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Regionalligisten Viktoria Berlin. Dies bestätigte Bochums Trainer Thomas Reis am Donnerstag. Auf der linken Abwehrseite steht somit der erst am Montag verpflichtet Jannes Horn vor seinem Debüt im VfL-Dress. «Er ist zumindest eine echte Alternative», sagte Reis.

Von dpa