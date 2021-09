Neuzugang Andrich wegen Erkältung nicht mit nach Glasgow

Glasgow (dpa)

Neuzugang Robert Andrich muss für das zweite Gruppenspiel von Bayer Leverkusen in der Fußball-Europa-League bei Celtic Glasgow am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) passen. «Robert Andrich ist aufgrund einer Erkältung zu Hause geblieben», sagte Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining im Celtic Park am Mittwochabend. Andrich, der vom 1. FC Union Berlin nach Leverkusen wechselte, ist nach seiner Roten Karte beim VfB Stuttgart (3:1) in der Bundesliga gesperrt und hatte wegen des Infekts nicht trainieren können.

Von dpa