Nicht mal «Etappensieg»: Seoane mag keine Halbzeitbilanz

Leverkusen (dpa)

Nach zwei sieglosen Spielen in Serie wünscht sich Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg ein versöhnliches Jahresende. «Klar möchten wir nach so vielen Spielen zum Abschluss nochmal eine gute Leistung abrufen», sagte Seoane am Freitag.

Von dpa