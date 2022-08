Niedrigwasser des Rheins legt Gewehrgranate am Ufer frei

Bonn (dpa/lnw)

Das Niedrigwasser des Rheins hat im Süden von Bonn Kriegsmunition am Flussufer freigelegt. Der Fund einer Gewehrgranate sei am Montagabend von Passanten gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es sei von einem Gegenstand berichtet worden, der wie eine kleinere Bombe aussehe. Nach Angaben der Bezirksregierung Düsseldorf wurde das Kampfmittel von den Experten als transportfähig bewertet und in ein Zwischenlager gebracht. Es werde später vernichtet. Der «General-Anzeiger» in Bonn berichtete.

Von dpa