Novavax: Höhere Nachfrage als Angebot zum Impfstart erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Beim Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax wird zum voraussichtlichen Impfbeginn Ende Februar damit gerechnet, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Das sagte ein Sprecher NRW-Gesundheitsministeriums am Dienstag. Deshalb halte es die Konferenz der Gesundheitsminister der Länder für erforderlich, den Impfstoff von Novavax zuerst nicht geimpften Beschäftigten in den Einrichtungen anzubieten, in denen eine Impfpflicht gelten soll. «Diesen Beschluss plant Nordrhein-Westfalen umzusetzen», erklärte er. Das Landesministerium arbeite derzeit an einem Verteilmechanismus.

Von dpa