NRW-Baubrauche bekommt deutlich mehr Aufträge als zuvor

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Auftragsbücher von Nordrhein-Westfalens Baufirmen sind gut gefüllt. «Für die Bauwirtschaft in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich für 2021 ein deutliches Auftragsplus gegenüber dem Vorjahr ab», erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bauindustrieverbands NRW, Beate Wiemann, am Dienstag mit Blick auf die Zahlen von Januar bis Oktober. In diesem Zeitraum stieg der Auftragseingang in der Baubranche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum laut Landesstatistikamt IT.NRW um rund acht Prozent auf knapp 13 Milliarden Euro.

Von dpa