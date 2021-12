NRW beim Boostern fast Spitzenreiter

Bei den sehr gefragten Auffrischungsimpfungen gegen Corona liegt Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich in der Spitzengruppe. Nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag haben mehr als 3,4 Millionen Menschen in NRW bisher eine Booster-Impfung bekommen.

Nur das Saarland (20,5) und Berlin (20,3) haben nach den RKI-Daten höhere Quote als NRW (19,1). Die Landesregierung verweist auf einen Impfrekord in der vergangenen Woche von über 1,4 Millionen verabreichten Impfdosen in Nordrhein-Westfalen, von denen 250.000 Impfdosen für Erst- und Zweitimpfungen zum Einsatz gekommen seien.

Etwa 80 Prozent der Rekord-Impfzahl binnen einer Woche ist nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) von den Hausärzten und Fachärzten bewältigt worden. Etwa 20 Prozent entfielen auf Impfstellen und mobile Impfteams in den Kommunen. Landesweit gebe es Corona-Impfungen in rund 11.200 Arztpraxen und rund 800 kommunalen Impfangebote. Das seien etwa 700 kommunale Impfangebote mehr als noch vier Wochen zuvor.

„Wir müssen in den kommenden Wochen dieses hohe Tempo beim Ausbau der Impfungen beibehalten, um so viele Menschen wie möglich wirksam vor einer Infektion zu schützen“, betonte Laumann. Laut RKI-Daten sind 72,3 Prozent der Menschen in NRW vollständig geimpft.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Foto: Fabian Strauch/dpa

Wenn eine berufsbezogene Impfpflicht gesetzlich verankert ist, werde sie in NRW umgesetzt, kündigte Laumann in der „Rheinischen Post“ an. „Ich halte sie für den ersten Schritt in Richtung allgemeine Impfpflicht“, erläuterte er. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist allein von rund 9000 betroffenen Einrichtungen in der Pflege - inklusive ambulanter Pflegedienste - in Nordrhein-Westfalen auszugehen.

Laumann sprach sich auch für eine allgemeine Impfpflicht aus. „Ich persönlich glaube, dass in Abwägung aller Dinge eine Impfpflicht vertretbar ist“, sagte er im Deutschlandfunk. NRW gehöre zu den Bundesländern mit hohen Impfquoten. In anderen Regionen sei die Situation eine andere. In der vierten Welle würde es wesentlich weniger Probleme geben, wenn die Impfrate höher wäre. Deshalb sei es legitim zu sagen, man müsse das Impfen verbindlicher machen. Sonst werde es sehr schwer, zu einer Lebensgestaltung wie vor der Pandemie gewohnt zurückzukehren. Er verwies auch auf die Belastung auf den Intensivstationen.