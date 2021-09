NRW-CDU ringt um Einigkeit in der Laschet-Nachfolge

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem Debakel der Union bei der Bundestagswahl ringt die nordrhein-westfälische CDU um eine gute Aufstellung für die Landtagswahl 2022. Vor einer Landesvorstandssitzung der NRW-CDU mahnten am Montagabend zahlreiche Spitzenpolitiker des Landesverbands Geschlossenheit an. Weiterhin warf aber keiner der gehandelten Nachfolger von Armin Laschet als Chef der Landesregierung und der Landespartei seinen Hut in den Ring.

Von dpa