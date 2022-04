NRW-FDP gegen Nachholen von Feiertagen

Düsseldorf (dpa/lnw)

FDP-Landeschef Joachim Stamp hat den Vorstoß von Linken- und Grünen-Bundespolitikern zum Nachholen von Feiertagen, die auf einen Sonntag fallen, scharf kritisiert. «Ich glaube, dass wir gerade jetzt in diesen Krisen, die wir haben, uns nicht leisten können, irgendwelche zusätzlichen Feiertage zu kreieren. Sondern ich sage im Gegenteil, wir müssen sehen, dass wir in einer historischen Herausforderung hier die Ärmel hochkrempeln», sagte Stamp am Montag. Den großen Herausforderungen, zu denen eine hohe Inflation gehöre, müsse mit einer wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik begegnet werden. Der FDP-Politiker betonte, die historischen Herausforderungen «werden wir nicht in der Hängematte bewältigen können».

Von dpa