NRW-FDP strebt Koalition mit CDU auch nach Landtagswahl an

Die FDP in Nordrhein-Westfalen will weiter eng mit dem Landeskoalitionspartner CDU zusammenarbeiten, auch wenn sie im Bund eine Ampel-Regierung mit SPD und Grünen bildet. FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche sagte am Freitag in Düsseldorf, die FDP wolle die Koalition mit der CDU in NRW «definitiv fortsetzen», und zwar auch über die Landtagswahl am 15. Mai hinaus. Rasche räumte aber Abstimmungsprobleme mit der CDU in den vergangenen 14 Tagen ein.

Da habe es «in der Wahrnehmung das ein oder andere Bild gegeben, wo man gesehen hat, dass sich alle an neue Rollen gewöhnen müssen». So sei Hendrik Wüst (CDU) jetzt neuer Ministerpräsident, Koordinator der unionsgeführten Länder und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. In Berlin dagegen gebe es bald eine Ampel-Regierung mit der FDP. Es habe womöglich «in dieser extrem gut funktionierenden Koalition ab und zu an Zeit gefehlt, sich miteinander abzustimmen». Die Koalitionspartner wollten jetzt noch mehr miteinander sprechen.

Für Missstimmung hatte bei der NRW-FDP ein Brief Wüsts an den voraussichtlichen neuen Kanzler Olaf Scholz (SPD) gesorgt. Darin hatte Wüst ohne Abstimmung mit der FDP das geänderte Bundesinfektionsschutzgesetz als «nicht zustimmungsfähig» im Bundesrat bezeichnet. Letztlich hatte die NRW-Regierung dem Gesetz aber in der Länderkammer zugestimmt, nachdem Scholz versprochen hatte, die Wirksamkeit der darin beschlossenen Corona-Regelungen am 9. Dezember von Bund und Ländern prüfen zu lassen.

FDP-Landesgeneralsekretär Johannes Vogel, der auch stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender ist, sagte: «Wir Freien Demokraten sind eine unabhängige Partei und übernehmen in verschiedenen Konstellationen in Bundesländern Verantwortung.»