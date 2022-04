NRW-FDP verabschiedet Solidaritätserklärung für die Ukraine

Duisburg (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische FDP hat am Samstag bei einem Parteitag in Duisburg eine Solidaritätserklärung für die Ukraine verabschiedet. Die Generalkonsulin der Ukraine in NRW, Iryna Shum, dankte den rund 400 Delegierten als Gastrednerin für die Unterstützung und warnte, dass der russische Angriffskrieg auch über die Ukraine hinausgehen könnte.

Von dpa