NRW-Fußballverbände rufen zur Corona-Impfung auf

Die Fußballverbände in Nordrhein-Westfalen haben zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen. Damit will der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) mit seinen Landesverbänden Fußball-Verband Mittelrhein (FVM), Fußballverband Niederrhein (FVN) und Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) auch alle jene erreichen, «die dem Impfen gegenüber noch zurückhaltend eingestellt sind». «Alle wollen wieder Normalität im Fußball. Impfen ist der Schlüssel zum Erfolg», sagte FVM-Präsident Bernd Neuendorf am Mittwoch.

«Jede geimpfte Person trägt zur Eindämmung des Virus bei und ermöglicht uns allen die Rückkehr in den Fußball, wie wir ihn kennen und lieben. Und zwar mit Jubel und Emotionen, Kampfgeist und Schweiß, Zuschauern auf den Tribünen und in der Kreisliga an der Bratwurstbude. Deshalb gilt: Impfen – um wieder richtig powern zu können», hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.