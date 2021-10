NRW-Gerichte klagen über Computerprobleme

Düsseldorf (dpa/lnw)

Richter in Nordrhein-Westfalen klagen über Probleme mit ihren Computern. In Düsseldorf ist beispielsweise der Zugriff auf elektronische Akten erheblich erschwert. «Es gibt derzeit in den IT-Systemen der Justiz landesweit Probleme», bestätigte Ralf Herrenbrück, Sprecher des NRW-Justizministeriums, am Dienstag auf Anfrage.

Von dpa