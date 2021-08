NRW-Grüne starten Parteitag: Wahlkampf mit Habeck

Fünf Wochen vor der Bundestagswahl läuten die Grünen in Nordrhein-Westfalen die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Zu Beginn des Parteitags heute (10.30 Uhr) in Dortmund wird sich der Bundesvorsitzende Robert Habeck zur aktuellen politischen Lage äußern. Einen Schwerpunkt legen die NRW-Grünen auf Umwelt- und Gesundheitsschutz. Nach den verheerenden Überschwemmungen geht es auch um verstärkte Vorsorge und besseren Hochwasser- und Katastrophenschutz. Kurzfristig wird zudem der Journalist Jan Jessen erwartet, der aus Kabul evakuiert worden war und vor den 280 Delegierten über seine Erlebnisse berichten will.

Die zweitägige Veranstaltung findet unter strengen Hygiene-Vorgaben in Präsenz statt. Nach Patzern ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatten die Grünen im Bund in den letzten Wochen in Umfragen an Zustimmung verloren - nach vorherigem Höhenflug. Co-Landeschef Felix Banaszak zufolge ist die Ausgangslage vor dem 26. September «so offen wie nie».