NRW-Haushalt 2023 soll auf 104,7 Milliarden wachsen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine setzt Regierungen hierzulande unter Zugzwang: Sie nehmen viel Geld in die Hand, um die Folgen wie etwa steigende Energiepreise abzupuffern. Die Opposition in NRW zweifelt aber daran, dass bei der Finanzierung alles rechtens ist.

Von dpa