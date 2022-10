NRW-Inflationsrate im Oktober bei 11,0 Prozent

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen liegt im Oktober bei 11,0 Prozent. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte, ist das der höchste Anstieg der Verbraucherpreise in NRW seit Anfang der 1950er Jahre. Preistreiber sind vor allem die innerhalb eines Jahres enorm gestiegenen Energiekosten. So hätten im Vergleich zum Oktober 2021 die Preise für Haushaltsenergien um 66,8 Prozent zugelegt - darunter sind Brennholz, Holzpellets und ähnliches (plus 114,8 Prozent), Gas (plus 98,6) und Heizöl (plus 74,8).

Von dpa