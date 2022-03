NRW-Inflationsrate zieht an: Alltagsprodukte nun teurer

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Alltag hat sich deutlich verteuert in Nordrhein-Westfalen. Die Inflationsrate in dem Bundesland habe im März bei 7,6 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. So hoch war also der Preisaufschlag eines durchschnittlichen Warenkorbs ausgewählter Alltagsprodukte im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Von dpa