NRW-Innenminister: Fortschritte beim Katastrophenschutz

So sei die Warnung der Bevölkerung durch mehr Sirenen, 1100 Stadtwerbetafeln, WarnApps und Cell Broadcast, also Warnhinweisen an die Mobiltelefone, verbessert worden. Seit Mitte 2021 seien mehr als 700 neue Sirenen aufgestellt worden, landesweit stünden inzwischen 6000 bereit, teilte das NRW-Innenministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Für den weiteren Ausbau stünden in diesem Jahr zehn Millionen Euro bereit.

Im Innenministerium entstehe außerdem derzeit eine zentrale Landesstelle für den Katastrophenschutz. Die Krisenstäbe der Bezirksregierungen und des Innenministeriums sollen mit den Leitstellen der Feuerwehren und des Rettungsdienstes bald trotz unterschiedlicher Computerprogramme alle relevanten Informationen austauschen können, um ein landesweites Lagebild erstellen zu können.

Jährlich sollen künftig Katastrophenschutztage stattfinden. Am 26. August 2023 sei Paderborn an der Reihe. Ziel sei es, das Gefahrenbewusstsein und die Selbstschutzkompetenz der Bevölkerung zu steigern. Das Land beschaffe in diesem Jahr zusätzliche Materialien für das Landeskatastrophenschutzlager. Dazu zählen Schutzkleidung zum Bekämpfen von Waldbränden, Zelte und Feldbetten.

Der Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) soll in diesem Jahr landesweit mit Notstrom versorgt werden - durch eigene Aggregate für den unabhängigen Betrieb. Das Land beschaffe zudem Satellitentelefone für die Katastrophenschutzbehörden, um die Kommunikationswege zu sichern. Für Katastrophenschutz stünden 2023 im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich 6,3 Millionen Euro im Haushalt bereit.

Bei dem Hochwasser nach tagelangen Regenfällen waren im Juli 2021 in NRW 49 und im nördlichen Rheinland-Pfalz mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen. Bei der Bewältigung der Krise traten erhebliche Defizite zu Tage, angefangen mit der unzureichenden Warnung der Bevölkerung.