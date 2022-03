NRW lässt wissenschaftliche Beziehungen zu Russland ruhen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auch die wissenschaftlichen Beziehungen Nordrhein-Westfalens zu Russland werden wegen des Krieges in der Ukraine bis auf weiteres ruhen. Auf eine entsprechende Erklärung hat sich am Mittwoch das NRW-Wissenschaftsministerium gemeinsam mit Vertretern von Hochschulen, weiteren Wissenschaftseinrichtungen, Studierenden und Universitätskliniken verständigt. Die Arbeit der Wirtschaftsaußenbüros Nordrhein-Westfalens in Russland ruht ebenfalls.

Von dpa