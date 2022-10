NRW-Linke will auf Parteitag neue Doppelspitze wählen

Kamen (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Linke will auf ihrem Parteitag am Samstag (ab 11.00 Uhr) in Kamen eine neue Doppelspitze wählen. Die bisherigen Landessprecher Nina Eumann und Jules El-Khatib treten nicht wieder an. Insgesamt wollen sich rund 13 von 22 Mitgliedern des Landesvorstands zurückziehen. Sie hatten wegen des Dauerstreits in der Linken ihren Rückzug angekündigt und in einer gemeinsamen Erklärung schwere Vorwürfe gegen die Bundesspitze der Partei erhoben.

Von dpa