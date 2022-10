NRW: Mehr Plätze in landeseigenen Flüchtlingsunterkünften

Düsseldorf (dpa/lnw)

Um auf die mögliche Flucht von mehr Menschen aus der Ukraine im Winter vorbereitet zu sein, sollen in den Landesunterkünften in Nordrhein-Westfalen Tausende weitere Plätze geschaffen werden. «Angesichts der aktuellen Zuzugszahlen und der angespannten Unterbringungslage in den Kommunen arbeitet das Land mit Hochdruck daran, zusätzliche Kapazitäten aufzubauen», sagte eine Sprecherin des Flüchtlingsministeriums der «Rheinischen Post» (Donnerstag).

Von dpa