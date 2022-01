NRW-Ministerpräsident Wüst für weitere Steinmeier-Amtszeit

Am Mittwoch wollen die Präsidien von CDU und CSU das weitere Vorgehen bei der Wahl des Bundespräsidenten besprechen. Die Union hat bisher offengelassen, ob sie am 13. Februar in der Bundesversammlung einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schicken wird.

Wüst hatte Ende des vergangenen Jahres gefordert, die Union solle mit einer eigenen Kandidatin antreten. Nun sagte er jedoch: «Ich habe immer deutlich gemacht, dass es keine Kandidatur ohne Aussicht auf eine Mehrheit geben darf – das würde dem Wunsch nach mehr Frauen in höchsten Staatsämtern nach dem Abschied von Angela Merkel nur schaden.»

Für Steinmeier haben sich schon die SPD, die FDP und am Dienstag auch die Grünen ausgesprochen. Damit scheint seine Wiederwahl sicher.