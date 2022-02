NRW plant keine Förderung von PCR-Testgeräten in Apotheken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen will Niedersachsen bei der Förderung von PCR-Testgeräten in Apotheken zur Entlastung der Laborkapazitäten nicht folgen. «Zurzeit plant Nordrhein-Westfalen kein entsprechendes Vorgehen», erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Derzeit sei insbesondere die Zahl der Testkartuschen für solche Geräte in Deutschland begrenzt. Zudem seien solche Geräte nicht für Massentestungen ausgelegt, sondern könnten nur eine sehr begrenzte Zahl an Proben pro Stunde durchführen, erläuterte die Ministeriumssprecherin die Gründe.

Von dpa