NRW-Polizei bietet Beamten bald «Schlafseminare» an

Düsseldorf (dpa/lnw)

Aufgeweckt auf Verbrecherjagd: Die Polizei in NRW will ihren Bediensteten erstmals Schlafseminare anbieten. Was launig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Da viele Polizisten - zum Beispiel der Kriminalpolizei - durch die Corona-Pandemie im Homeoffice arbeiten, verschwimmen die Grenzen zwischen Job und Freizeit. Dadurch - so die zuständige Fortbildungsbehörde der Polizei - leide die «Schlafqualität» der Beamten.

Von dpa