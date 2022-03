NRW schafft 20 Stellen für Ukraine-Flüchtlinge

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung schafft für 20 Flüchtlinge aus der Ukraine Stellen in den Landesbehörden. Das Kabinett richte dafür mit Mitteln des Landeshaushalts einen Stellenpool ein, teilte Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Mittwoch mit. Wenn der Haushaltsausschuss des Landtags am Donnerstag zustimme, werde jedes Ministerium in den kommenden Wochen Ausschreibungen veröffentlichen.

Von dpa