NRW startet landesweite Aktionswoche gegen Gewalt an Frauen

Mit einer landesweiten Aktionswoche wollen das Land Nordrhein-Westfalen, Gleichstellungsbeauftragte der Kommunen, Verbände und Frauenhäuser in den kommenden Tage das Thema «Gewalt an Frauen» stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. «Gewalt gegen Frauen passiert tagtäglich im Schatten von Gesellschaft und Öffentlichkeit. Wir wollen mit der breit angelegten Kampagne jeden Winkel unseres Landes erreichen. Opfer sollen wissen, dass es für sie Schutz und Hilfe gibt und wo sie die gezielten Angebote finden können», sagte Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Sonntag in Düsseldorf.

