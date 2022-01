NRW stockt «Notfonds Weiterbildung» auf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landesregierung will die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in der Corona-Krise weiter unterstützen. Zu diesem Zweck werde der «Notfonds Weiterbildung» bis zum 31. März 2022 verlängert und mit weiteren vier Millionen Euro ausgestattet, teilte das Kulturministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Mit der jetzigen Erhöhung seien somit Hilfen von insgesamt 48,5 Millionen Euro seit 2020 ermöglicht worden.

Von dpa