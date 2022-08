NRW-Verfassungsgerichtshof ist umgezogen

Münster (dpa/lnw)

Das höchste Gericht Nordrhein-Westfalens, der Verfassungsgerichtshof in Münster, ist umgezogen. Das hat eine Sprecherin am Donnerstag in Münster bestätigt. Der neue Sitz ist nur einen Steinwurf vom Oberverwaltungsgericht entfernt, in dessen Räumen der Gerichtshof bislang beheimatet war. In den neu angemieteten Räumen waren früher Büros und ein Bettengeschäft.

