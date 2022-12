NRW-Verfassungsschutz: Russland bestärkt «Reichsbürger»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die russische Regierung bestärkt nach Einschätzung des Chef des NRW-Verfassungsschutzes, Jürgen Kayser, gezielt «Reichsbürger» in ihrer Weltsicht. «In der «Reichsbürger»-Szene herrschen pro-russische Narrative vor», sagte Kayser dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Dienstag). Das Land werde oft als Opfer einer Weltverschwörung betrachtet, die Putin dazu zwinge, sich gegen die angeblichen Expansionspläne der Nato in der Ukraine zur wehren. Und Russland habe eine Interesse daran, «die deutsche Gesellschaft zu destabilisieren». «Dazu bedient man sich auch der «Reichsbürger», die von der russischen Regierung gezielt in ihrer kruden Weltsicht gestärkt werden», sagte Kayser.

