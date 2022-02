NRW-Wahl: CDU-Vorstand nominiert Wüst als Spitzenkandidaten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Drei Monate vor der Landtagswahl hat die nordrhein-westfälische CDU die Weichen für ihren Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Hendrik Wüst, gestellt. Am Montagabend beschloss der Landesvorstand in Düsseldorf einstimmig, den CDU-Landeschef auf Platz 1 der Kandidaten-Vorschlagsliste für die Wahl am 15. Mai zu nominieren, wie die NRW-CDU bestätigte. Über die Liste werden 250 Delegierte am 19. Februar bei einer Versammlung in Essen verbindlich abstimmen.

Von dpa