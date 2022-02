NRW will Opfer von Gewalttaten finanziell unterstützen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen will Menschen, die unverschuldet Opfer einer Gewalttat geworden sind, finanziell besser unterstützen. Der Landtag beschloss am Mittwoch in einer fraktionsübergreifenden Initiative von CDU, SPD, FDP und Grünen die Errichtung einer gemeinnützigen «Stiftung Opferschutz Nordrhein-Westfalen». Für den Aufbau sind 500.000 Euro vorgesehen. Von 2023 bis 2027 soll die Stiftung jährlich mit 2,5 Millionen Euro ausgestattet werden. Auch die AfD stimmte dem Gesetz zu.

Von dpa