NRW will rassistische und queerfeindliche Vorfälle erfassen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will Meldestellen für rassistische Vorfälle sowie für Angriffe in Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität aufbauen. Bereits im Sommer 2021 hatte das Land eine Meldestelle für Antisemitismus eingerichtet. «Rassismus, Queerfeindlichkeit, Hass und Ausgrenzung sind ein Angriff auf unsere Gesellschaft, dem wir entschieden entgegentreten», sagte Familien- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am Freitag.

Von dpa