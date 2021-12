NRW will Seniorenessen verbessern

Was in Alten- und Pflegeheimen auf den Tisch kommt, ist nicht immer optimal. Manche Bewohner sind mangelernährt, weil das wenige, das sie noch essen wollen, nicht genügend Nährstoffe enthält. Andere hauen richtig rein und werden immer dicker – auch, weil sie sich nicht mehr so viel bewegen wie früher. Beides ist ungesund.

In der Verbraucherzentrale NRW hat die sogenannte Vernetzungsstelle Seniorenernährung ihre Arbeit begonnen. Finanziert von Bund und Land will sie das Essen alter Menschen verbessern, zuerst in stationären Einrichtungen. Später will sie sich auch an Lieferdienste wenden und an die alten Menschen selbst, die noch am Herd stehen.