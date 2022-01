Nürnberger Spielwarenmesse übernimmt Essener «Spiel»

Nürnberg/Essen (dpa)

Der Veranstalter der Nürnberger Spielwarenmesse hat zum Jahresbeginn die Essener Spielemesse übernommen. Dies teilte die Spielwarenmesse eG am Montag in Nürnberg mit. Die jährliche stattfindende Messe «Internationale Spieltage SPIEL» in Essen wurde 1983 gegründet und ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele. 2019 zählte sie mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher. Zur Spielwarenmesse in Nürnberg haben dagegen nur Fachbesucher Zutritt.

Von dpa