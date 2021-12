Obdachlosen-Schlafplatz mit Böller in Brand gesetzt

Oberhausen (dpa/lnw)

Jugendliche haben den Schlafplatz eines Obdachlosen an einer Unterführung in Oberhausen mit einem Silvesterböller in Brand gesetzt. Der 82-jährige Obdachlose sei glücklicherweise nicht da gewesen und deshalb unverletzt geblieben, seine Habseligkeiten einschließlich Iso-Matte und Decken seien aber durch das Feuer stark zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Wo der Mann jetzt schlafe und wie er sich wärme, sei nicht bekannt.

Von dpa