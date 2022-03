Offizier nach Fund von Waffen und radioaktivem Material frei

Frankfurt/Aldenhoven (dpa)

Ein im Oktober verhafteter Bundeswehroffizier, bei dem neben Waffen auch radioaktives Material gefunden worden war, ist wieder auf freiem Fuß. Das sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft nach dem Haftprüfungstermin am Montag. Der Mann hatte seit der Razzia in Aldenhoven im Kreis Düren in Untersuchungshaft gesessen.

Von dpa