«Oma Monika - was war?» erhält Mülheimer KinderStückePreis

Mülheim/Ruhr (dpa)

Für sein Stück «Oma Monika - was war?» ist der Schauspieler, Autor und Regisseur Milan Gather mit dem diesjährigen Mülheimer KinderStückePreis ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Das teilten die Mülheimer Theatertage nach der Entscheidung der Jury am Freitag mit. «Oma Monika - was war?» erzählt von dem Jungen Balthasar, der während eines Aufenthalts bei seiner Oma entdeckt, dass diese an Demenz erkrankt ist.

Von dpa